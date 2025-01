Danilo-Juve, quell’autogol della società e la necessità di agire

L’allenatore non vede Danilo. E magari ha pure ragione, perché Danilo è, diciamo, “perfettibile” nel nuovo modo di difendere che adotta la squadra. E guadagna una cifra di cui la società si alleggerirebbe volentieri, visto che la spende per tenerlo in panchina. Non c’è niente di male in tutto questo, fa parte delle dinamiche naturali dei rapporti tra club e giocatore nel 2025, nell’era in cui - piaccia o non piaccia - nei fogli excel dei bilanci non esiste la colonna “emozioni” (anche se qualcuno sostiene il contrario, ma è un’altra storia) e, ormai, i tifosi vivono con sentimenti adulti certe separazioni. Il problema è come si consumano, queste separazioni. Perché si può divorziare molto, ma molto meglio da un capitano, un giocatore che si è fatto amare dai compagni, adorare dai tifosi e - occhio! - è una persona intelligente (quindi capace di uscirne bene).