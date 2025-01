Vlahovic, Benfica cruciale per il futuro: l'errore a monte e Motta al bivio

L'arrivo a Torino e il rinnovo

Vlahovic sbarcava nel pianeta Juventus, l’acquisto più oneroso (70 milioni più 10 di bonus) dei bianconeri nella sessione di gennaio e preso per anticipare l’asta che si sarebbe scatenata in estate intorno all’allora attaccante della Fiorentina. Chiamato per risollevare il reparto avanzato e per mandare un messaggio di forza alle avversarie, Vlahovic accolse l’eredità di Cristiano Ronaldo, che aveva lasciato il club in tutta fretta a fine agosto, sia in campo sia nella scelta del numero di maglia con l’iconico DV7. Tre anni dopo, i rapporti tra il serbo, il tecnico e la società sono ai minimi storici. Nonostante la scadenza del contratto sia a giugno 2026, di rinnovo non se ne parla neppure più visto che il giocatore non ha intenzione di spalmarsi il super ingaggio da 12 milioni che lo rende il giocatore più pagato della Serie A. L’errore è stato fatto a monte, garantendogli uno stipendio a crescere di quelle dimensioni, ma nello stesso tempo è pure sbagliato depauperare un investimento, mandandolo in panchina, visto che la cessione in estate sembra inevitabile.