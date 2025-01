Vlahovic, retroscena Al Nassr: Ronaldo chiama, il serbo dice no

Momento non semplice per Vlahovic. Primo lo stop muscolare e poi l'arrivo di Kolo Muani. L'attaccante francese, subito titolare e in gol a Napoli, può essere un'insidia in campionato per il serbo, soprattutto perché riesce a integrarsi meglio nelle dinamiche della squadra. Tre panchine consecutive e una manciata di minuti in campo suonano come un monito, ma Motta in conferenza decide di rispondere a tono sull'argomento: "Siete voi che volete cercare il problema dove non c'è". Ma nelle ultime settimane le sue scelte lasciano pensare al contrario, intanto lui lavora anche nei giorni di riposo e manda un messaggio chiaro. Oltre a questo c'è il mercato e nelle ultime ore l'Al Nassr ha fatto un'offerta al serbo.