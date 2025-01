Motta, conferenza Champions Juve-Benfica: tutte le dichiarazioni in diretta

Dimenticare Napoli e concentrarsi per la sfida con il Benfica. La Juve è al lavoro per prepaprare l'ultima giornata della fase a campionato di Champions League e dovrà farlo senza Kolo Muani (oltre ai giocatori infortunati). L'attaccante in gol all'esordio in bianconero non è presente in lista e dunque dovrà seguire la squadra dalla tribuna. Per il resto la formazione di Thiago Motta dovrà giocare una grande partita contro i portoghesi per provare a guadagnare posizioni in classifica, sperando in qualche altro risultato favorevole dagli altri campi. L'obiettivo è mandare un segnale, nonostante i precedenti non siano del tutto positivi, almeno gli ultimi: 3 sconfitte e un pari (in Europa League proprio all'Allianz). L'allenatore bianconero ha presentato l'importante sfida europea nella conferenza stampa di vigilia. Ad affiancarlo Francisco Conceicao.