Danilo, altre bordate: “La Juve non è dei dirigenti”. Poi il ricordo che sorprende

Alla base della scelta sicuramente c'è stata la poca sintonia con Motta sin dal suo rientro dalla Coppa America. Il brasiliano non è mai stato nei piani dell'allenatore come hanno dimostrato le panchine sin dalle prime giornate. Poi l'infortunio di Bremer e Cabal lo hanno rimesso al centro della difesa, ma senza la solita fiducia di sempre. Difficile scendere in campo in queste condizioni, ma Danilo ha sempre dato il massimo, anche in allenamento. Perché alla fine è sempre stato leader dello spogliatoio e in lui, anche i più giovani, hanno sempre visto una figura di riferimento per capire cos'è il dna bianconero e cosa ci vuole per migliorarsi.

Tutto questo, però, non è bastato per cercare di tenere in piedi un rapporto e magari esseere d'aiuto per tutti. Questione di soldi o di status non ne ha mai fatti e lo ha dimostrato anche con la risoluzione senza buonuscita. Insomma, non è mai voluto essere un peso per la Juve e tanto meno per la squadra. Per questo è rimasto in disparte, mai una parola fuori posto anche dopo esser stato messo fuori rosa a inizio gennaio, a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana. Proprio da lì si è consumato un addio (quasi) annunciato. Sul tavolo sono arrivate diverse offerte: Napoli e Flamengo su tutte. Sembrava tutto fatto per andare da Conte, altro che di juventinità ne ha da vendere, ma poi ha prevalso il cuore ovvero la scelta di tornare a casa, in Brasiile.