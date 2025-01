Juve, la rifinitura verso il Benfica è senza Cambiaso: il motivo dell'assenza

Allenamento di rifinitura per la Juve , che domani alle 21 ospiterà all'Allianz Stadium il Benfica per l'ultima gara del girone di Champions League. Un turno decisivo per le sorti dei bianconeri nella competizione europea. Intanto la squadra, agli ordini di Thiago Motta , questa mattina ha svolto la seduta di rifinitura verso il match contro i portoghesi dell'ex Angel Di Maria .

Juve, allenamento pre Benfica: Cambiaso out

Dall'allenamento mattutino non arrivano buone notizie riguardo Andrea Cambiaso: l'esterno infatti non era presente sul terreno di gioco della Continassa a causa del solito problema alla caviglia. Per lui, dunque, soltanto allenamento in palestra. È lui l'unico assente, oltre a Milik e, ovviamente, ai lungodegenti Bremer e Cabal. Presente invece l'ultimo arrivato Renato Veiga, ufficializzato dal club nella serata di ieri: primo approccio al mondo bianconero e primo allenamento insieme al resto dei compagni, nonostante non possa essere ancora arruolabile per la Champions League. Una seduta di lavoro iniziata con la parte dedicata al riscaldamento seguito dal consueto torello.

