Conceicao: "Juve, così ho convinto Veiga. Che penso di Benfica e futuro"

Conceicao tra Veiga e le richieste di Thiago Motta

La Juve arriva dalla sconfitta di Napoli, ripartire anche per riscattarsi: "Ovviamente perdere non ci piace mai, soprattutto alla Juve, ma vogliamo rispondere in modo forte, continuando a fare quello che ci chiede lo staff e il mister, per rialzarci, e ottenere tre punti importanti in Champions. Quando non vinciamo è sempre difficile, ma sappiamo di essere in un percorso lungo, abbiamo una squadra giovane, ci alleniamo tutti i giorni con quest'obiettivo e sappiamo di dover alzare il livello. Ma comunque siamo convinti che le vittorie arriveranno con naturalezza". Non un momento positivo per i bianconeri: "Sì, ci sono speculazioni sul momento, ma per me non contano. Sappiamo che stiamo migliorando ogni giorno, alziamo il livello, credo che così le vittorie cominceranno ad arrivare. È normale". E aggiunge: "Ci sono cose buone anche in questo, se si guarda bene con il Napoli per 45 minuti abbiamo fatto un'ottima prestazione: nessuna squadra ha saputo fare a Napoli quanto fatto da noi. Poi la cosa importante sono i 3 punti e non ho dubbi che possiamo trarre aspetti positivi dalla sconfitta. Ci concentriamo su queste cose per migliorare in futuro". E per migliorarsi il talentino portoghese guarda a un ex bianconero, Angel Di Maria: "Non è un modello solo per me, sappiamo tutti le qualità che ha. Io cerco di rubare sempre qualcosa ai giocatori migliori".