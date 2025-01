Danilo uno e due, per Andrea Agnelli e per i tifosi: "La Juve sono loro”

Danilo uno e due. L'ex capitano si è congedato prima con un messaggio social che ha lasciato il segno nel mondo Juve, poi con un'intervista concessa aspettando il volo che l'ha riportato in Brasile. L'una e l'altra presa di posizione hanno confermato quanto alla Continassa siano in atto processi per definire i quali occorrono due neologismi: deagnellizzazione e deallegrizzazione. Ai microfoni di Tmw, Danilo ha detto: "Mi sarebbe piaciuto salutare la gente allo Stadium, andare via in un modo diverso. Porto con me solo bei ricordi di questi cinque anni e mezzo a Torino, mi hanno fatto diventare una persona migliore e un calciatore migliore. Mi sono messo sempre a disposizione, ho fatto sempre il mio lavoro. Una cosa che lo fa capire è il rapporto con la squadra, me lo porterò per sempre dietro. Sulle scelte della società e dell'allenatore io non posso incidere. Partire non è stata una mia decisione. Ma la Juventus sono i tifosi, non sono i calciatori o i dirigenti. Li porterò sempre con me. Che cosa volevo dire sui social? Quello che secondo me tutti hanno capito. La maglia bianconera è stata la più importante della mia carriera, per questo posso dire solo grazie".