Cambiaso al Manchester City, sì o no? La Juve ha già pronto il rimpiazzo

TORINO - Andrea Cambiaso si ferma mentre il suo passaggio al Manchester City rischia di slittare: di qualche giorno o di qualche mese. Ma andiamo per ordine. Ieri il terzino bianconero ha svolto lavoro soltanto in palestra e non sarà disponibile per la sfida di questa sera in Champions contro il Benfica a causa del problema alla caviglia che si trascina da circa un mese e mezzo. Dopo un briefing tra il giocatore, lo staff tecnico, quello medico e il dt Giuntoli, si è convenuto che per evitare di andare incontro a guai peggiori è arrivato il momento di una pausa affinchè l’articolazione ritrovi la giusta mobilità, problema che ha condizionato non poco anche le ultime prestazioni del bianconero. Molto probabile dunque che Cambiaso non sarà presente nemmeno domenica per la sfida all’ora di pranzo contro l’Empoli sempre all’Allianz dove si registrerà l’esaurito. E veniamo ora al mercato che da una decina di giorni vede il ragazzo tra i protagonisti per il fortissimo interesse del Manchester City su input preciso e diretto di Pep Guardiola che vuole a tutti i costi il ragazzo già in questa finestra di mercato. Per due ragioni: lo stima tantissimo e in secundis non ha più terzini. Il problema è che in questo frangente il club ha speso più del previsto per assicurarsi l’attaccante egiziano Marmoush, pagato 75 milioni all’Eintracht Francoforte e il difensore ubzeko Khusanov, pagato 40 milioni al Lens.