Diretta Juventus-Benfica ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il significato della sfida di questa sera contro il Benfica va oltre il prestigio della Champions League per una Juventus da troppo tempo in groppa alle montagne russe in cerca di sicurezze. La squadra di Thiago Motta difetta di continuità: alle convincenti prove contro Atalanta e Milan è seguita la nottata incolore di Bruges; al primo tempo da stropicciarsi gli occhi di Napoli, allo stesso modo, è subentrata una ripresa al Maradona fatale ai fini del risultato. In una serata chiamata a esprimere tutti i verdetti possibili di questa nuova fase a girone unico della Champions, vincere è l’unica opzione in mano ai bianconeri per sperare ancora di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, possibilità divenuta quasi utopia, o quantomeno posizionarsi meglio per evitare la rotta di collisione con Real Madrid e Bayern Monaco nell'eventuale playoff. Una vittoria dovrebbe allontanare i bianconeri da questi due pericoli, a patto che anche spagnoli (in casa del Brest) e tedeschi (a Monaco con lo Slovan Bratislava) macinino punti, ma al contempo risalire la classifica aumenta il rischio di incrociare eventuali qualificate per il rotto della cuffia, con Psg e Manchester City come possibili avversarie per lo spareggio playoff.