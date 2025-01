Vlahovic tra rumors di gennaio e cessione a giugno: sarà addio alla Juve

Vlahovic-Juve, la separazione a giugno

Il ritorno tra i titolari di stasera - alle spalle Koopmeiners e ai fianchi Conceiçao e uno tra Yildiz, Mbangula e Nico- non cambierà il futuro. La Juve e Vlahovic verosimilmente si separeranno a giugno, a un anno dalla scadenza del contratto: non è il centravanti ideale di Motta, il suo ingaggio è fuori dai nuovi parametri bianconeri e non si è mai visto un giocatore importante di 25 anni rinnovare al ribasso. Può però contribuire, il ritorno in campo dall’inizio di DV9, a riportare la situazione a una normalità a cui si fa fatica a ricondurre i 14 minuti riservatigli contro il Bruges e gli 8 con il Napoli, in entrambi i casi con la Juve che doveva segnare. Vlahovic ha difetti su cui deve lavorare, ma ha anche pregi importanti: i suoi 12 gol in 26 presenze sono un quarto dei 49 realizzati dalla Juventus, che delle otto gare in cui DV9 non ha giocato o non lo ha fatto dall’inizio ne ha vinta una, persa una e pareggiate sei, segnando 0,75 gol a partita. Certo, ora ci sarà Kolo Muani, ma intanto non stasera né ai playoff (gli acquisti di gennaio potranno giocare in Champions solo dagli ottavi) e non potrà comunque disputare 90 minuti in ogni partita. Sia quel che deve essere a giugno, finché Vlahovic è un giocatore della Juventus Motta deve sfruttarlo e lui dare il massimo: è il meglio per tutti. A cominciare da stasera.