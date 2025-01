Douglas Luiz, il Manchester City bussa di nuovo: cambia l’offerta per la Juve

Non solo Andrea Cambiaso : nel mirino del Manchester City c’è pure un altro elemento della Vecchia Signora. Ogni riferimento non puramente casuale va a Douglas Luiz , che finora con Thiago Motta non ha trovato troppo spazio da titolare. Motivo per cui i suoi rappresentanti, capitanati da Kia Joorabchian , hanno iniziato a guardarsi intorno ormai da qualche settimana, trovando parecchi attestati di stima nei confronti del loro assistito. Il regista brasiliano, infatti, vanta molti possibili pretendenti in Premier League . D’altronde sarebbe stato strano il contrario, visto che soltanto 7 mesi fa veniva inserito nella top 11 dedicata ai migliori elementi del campionato 2023/24.

Guardiola vuole Douglas Luiz per sostituire Rodri

DL piace parecchio Oltremanica, in particolare proprio al City che cerca un centrocampista per ovviare al grave infortunio occorso a Rodri. Chi meglio del numero 26 bianconero per rimpiazzarlo? Forse nessuno tra coloro che possono cambiare maglia in questa finestra di mercato. A Manchester lo sanno e per questo hanno già bussato alla porta del dt juventino Cristiano Giuntoli. Il club dello sceicco Al Mansour ha messo sul piatto un prestito oneroso fino a giugno (sarebbe esclusa la questione Mondiale per Club) con diritto di riscatto intorno ai 35 milioni. Proposta questa che non convince granché dalle parti della Continassa, dove sarebbero disposti ad aprire la porta alla possibile partenza di Douglas solamente dinanzi a una cessione a titolo definitivo o quantomeno in prestito con obbligo di riscatto a condizioni semplici. La soluzione che porta alla corte di Pep Guardiola intriga il brasiliano, che però resta mentalizzato sulla Vecchia Signora e spera sempre di imporsi in bianconero. Se però dovesse capire di non essere centrale nel progetto di Motta, allora il ritorno in Premier diventerebbe l’opzione principale.