Infortuni, Mondiale e casi extra campo: Juve, ricordi Di Maria?

Di Maria, i precedenti contro la Juve

Un’avventura travagliata con un epilogo che, a quel punto, sembrava scontato: addio, con futuro da scrivere nell’estate 2023. Sembrava destinato a tornare in Argentina, al Rosario, per una scelta di vita, invece alla fine il Fideo aveva deciso di restare in Europa, per competere ancora ai massimi livelli anche in Champions con il Benfica. E ora rieccolo qui, a riabbracciare quei tifosi bianconeri che aveva salutato così, oltre un anno e mezzo fa: «Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagni per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore». Di Maria ha sfidato due volte la Juventus e mai perso (zero gol e un assist) nelle due gare del girone di Champions League 2013/14 (contro la Juventus di Conte): vittoria a Madrid (2-1) e pareggio a Torino (1-1).