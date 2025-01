Juve, manca l’ultimo difensore: la situazione di Hancko, Todibo e Kelly

TORINO - La Juventus in questi ultimi cinque giorni di mercato reperirà il quarto difensore, quello che manca dopo i ko di Bremer e Cabal e l’innesto di Veiga , arrivato in prestito dal Chelsea. Dunque ne manca ancora uno di difensore, ruolo che nell’emergenza più piena è stato ricoperto all’occorrenza anche da Manuel Locatelli, il cui uso è stato continuo come testimoniano i suoi 2.175 minuti, che lo pongono tra i più sfruttati della rosa. Dunque il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta continuando a setacciare il mercato con l’ausilio del team di scouting per individuare il prescelto. Che in realtà è stato già fotografato da un pezzo, il problema è legato al fatto che il suo club non ha intenzione di cederlo prima di giugno.

Hancko-Juve: a che punto siamo?

Avrete capito che stiamo parlando di Hancko, forte ed esperto marcatore slovacco che gioca nel campionato olandese con la maglia del Feyenoord, e offre il vantaggio di essere mancino (rarità nel pacchetto difensivo originale bianconero) oltre a saper interpretare con personalità due ruoli: quello del marcatore puro e del terzino sinistro. Lo sanno perfettamente alla Continassa dove da circa due mesi sono in contatto con i dirigenti del club olandese per cercare di ammorbidire la loro posizione sulla tempistica dell’operazione Hancko. Di fatto c’è l’accordo per la valutazione del cartellino che prevede un esborso di 25 milioni di euro bonus compresi ma l’idea è differente sul quando: la Juventus chiede di averlo subito, il Feyenoord invece è disposto a cederlo solo a giugno. Tra l’altro la Champions League , grazie all’ultima vittoria sul Bayern Monaco, offre stasera la possibilità ai “tulipani” di accedere direttamente agli ottavi di finale o nel peggiore dei casi almeno agli spareggi come verosimilmente sarà per la Juventus: decisiva la sfida di Lilla. Il giocatore ha dimostrato grande interesse per l’opportunità di venire a giocare a Torino e dunque aspetta che la situazione si possa sbloccare già in questa finestra di mercato senza però voler forzare la mano.