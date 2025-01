Del Piero, bordate tv: "Juve distratta, va aiutata così. Se cambi troppo..."

Del Piero: "Tanta fatica dal punto di vista psicologico"

Una serata decisamente da dimenticare per la Juventus che esce sconfitta contro un Benfica che ha saputo capitalizzare gli errori dei bianconeri. La Vecchia Signora, mai veramente in partita, esce sotto una pioggia di fischi, con una buona parte di tifosi che aveva abbandonato lo stadio prima del triplice fischio. L'ex capitano Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, nel suo intervento post-partita ha fornito un'analisi dettagliata del suo punto di vista sul momento della formazione allenata da Thiago Motta che ai playoff potrebbe incrociare il Milan: “Speriamo che non si incrocino Juve e Milan e che entrambe si riprendano. La sconfitta dei bianconeri fa un po’ più male rispetto a quella dei rossoneri (sconfitti dalla Dinamo Zagabria, ndr). Ci sono stati molti momenti di fatica, soprattutto dal punto di vista psicologico con il pubblico che ha rumoreggiato sia a fine primo tempo che al triplice fischio. Non c’è un clima ottimale, la squadra è sembrata disordinata e disattenta ma perché manca qualcosa. Deve essere aiutata non solo dall’allenatore ma anche dalla società, ci deve essere compattezza, unione e soprattutto cercare di disegnare un’uscita. Per la Juve cambia poco perché i playoff li avrebbe comunque fatti, probabilmente". La sconfitta contro i portoghesi segue quella con il Napoli: "Adesso ci sono due sconfitte consecutive, non era accaduto prima, arrivate in maniera dura. Il Napoli ha dimostrato che è più avanti, il Benfica invece perché è stato più bravo a concretizzare. Sono rimasto sorpreso dai portoghesi, ma neanche più di tanto. Spesso in passato ha dato dimostrazione di forza. Nel corso degli anni non avranno vinto la Champions, ma hanno formato giovani di talento. Un aspetto che va studiato”.