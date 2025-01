Del Piero: "Vlahovic deve ritrovare la voglia e dare risposte sul campo"

C'è l'atmosfera delle grandi partite all' Allianz Stadium di Torino . La Juventus sfida il Benfica nell'ottava e ultima giornata della prima fase della Champions League . Un incrocio che si porta dietro di sè altre sfide, interne, come quella di Dusan Vlahovic con sè stesso. Dopo la panchina di Napoli Thiago Motta lo ha rilanciato dal primo minuto contro i lusitani. Una grande occasione per dimostrare di essere lui il centravanti della Vecchia Signora. Ad analizzare il momento del serbo è stato, nel pre-partita, Alessandro Del Piero che di attaccanti se ne intende. Parole da vero leader quelle di Pinturicchio, che lancia un messaggio chiaro, ma di forte incoraggiamento al calciatore.

Juventus-Benfica, le parole di Del Piero su Vlahovic

La leggenda bianconera ha analizzato il momento di difficoltà di Dusan Vlahovic. La partita con il Benfica rappresenta per l'attaccante un'importante, e forse imperdibile, occasione? Del Piero commenta così: "Credo sia un’occasione come tante altre. Se guardiamo la fotografia completa, la Juve con lui ha tanto di più, oggi con i ricambi si ha la possibilità di scegliere tra giocatori che hanno caratteristiche diverse. Questa competitività interna aiuta, deve aiutare. Ci sono tante partite, l’obiettivo in questo momento, per come sta gestendo le cose Motta che cambia spesso, è di giocare bene le partite che si ha l'opportunità di giocare. Nella prima parte di stagione è stato chiamato a fare un grande sforzo fisico (Vlahovic, ndr), oggi gioca qualche partita in meno ma può farlo al top della condizione fisica e mentale. Se lo sia non lo so, sta a lui dimostrarlo, ritrovare la voglia e dare risposte sul campo".

