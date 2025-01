Juve-Benfica, Vucinic all'Allianz: "Fino alla fine", tifosi scatenati

Ospiti speciali all'Allianz Stadium per seguire da vicino Juventus-Benfica. Manca sempre meno al fischio d'inizio e sugli spalti sono apparsi anche alcuni ex bianconeri. Tra questi Mirko Vucinic. L'ex attaccante ha mandato un messaggio tramite l'account social della società: "Ciao tifosi bianconeri, vi mando un grosso abbraccio. Sempre forza Juve, fino alla fine". Il montenegrino ha vestito la maglia della Vecchia Signora per tre stagioni dal 2011 al 2014 per un totale di 75 presenze e questa sera è ospite del club per seguire l'utima giornta della Champions League. Un match importante per la formazione allenata da Motta per ritrovarsi dopo il ko di Napoli e mandare un segnale. Tantissimi tifosi hanno commentato il post: "Mirkone manchi" e c'è anche chi, scherzosamente ha scritto "Ma è Vucinic?". Sull'account Instagram della Juve, invece, è stato pubblicato un altro video, sempre con Vucinic, e in regalo la sua maglia numero 9: "Il nostro bianconero Mirko Vucinic è qui stasera!".