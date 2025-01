Giuntoli e l'ammissione sul mercato Juve: "Staremo sempre attenti"

Juve, Giuntoli: "Mercato chiuso, ma..."

Così Giuntoli: “Siamo stati tanti mesi con pochi calciatori, il mister non ha potuto fare rotazioni quasi per niente, siamo stati in affanno con tanti giocatori. Ora stanno rientrando e credo li ruoterà al meglio per gestire le forze”. Si parla della possibilità di cessione di Fagioli, e da giorni si vocifera del forte interesse del Manchester City per Cambiaso. Il dirigente juventino è chiaro: “Abbiamo sempre detto che non volevamo toccare niente in uscita, integrando la rosa con 2 elementi in difesa e l’abbiamo fatto. Poi l’attaccante, abbiamo deciso di prendere Kolo Muani perché Milik latitava nel rientrare. In questo momento il nostro mercato è finito, poi chiaro che staremo sempre attenti a qualche opportunità sia tecnica che economica”.