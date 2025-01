Fischi alla Juve, è contestazione: tifosi via dall'Allianz prima della fine

Non è andata come sperato l'ultima gara del girone di Champions League per la Juve, che all'ottavo turno perde in casa contro il Benfica. Una sconfitta pesante per 0-2, a cui si aggiunge anche la beffa dell'infortunio di Pierre Kalulu. Un risultato e una prestazione che, ovviamente, hanno impressionato negativamente i tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium.