Pagelle Juve: Gatti in tilt, Koopmeiners stecca, Vlahovic annullato da Otamendi

Locatelli (16’ pt) 5.5

Fatica a entrare in partita, specie nell’innescare gli esterni con i suoi lanci. Cresce nella ripresa. Gatti 4.5 Si perde malamente Bah in occasione del primo gol del Benfica. L’errore lo condiziona per il resto del match, come quando - con un retropassaggio folle verso Perin - manda in porta Pavlidis.