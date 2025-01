Perin e la Juve a nudo: "Non siamo all'altezza. Problema? Se lo sapessi..."

Perin: "Non siamo all'altezza"

Perin ha poi rimarcato come la prestazione non sia degna del peso della maglia bianconero: "Ci siamo detti che l’unico modo per uscire da questo momento è stare ancora più insieme, lavorare più duramente, spronarci a vicenda per fare dentro lo spogliatoio e fuori gruppo positivo che ci unisca. Qual è il problema principale? Se lo sapessi ne avrei preso atto e lo avrei comunicato a tutti. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tante partite e non sono abituati. Giocare con la maglia della Juventus è pesante, giocare ogni tre giorni lo è ancora di più. Non è un’alibi ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Ci sono le aspettative perchè siamo alla Juventus, in questo momento stiamo dimostrando di non essere all’altezza".