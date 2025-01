"Ora servono uomini", "Solo noi possiamo": Locatelli-McKennie sul momento Juve

TORINO - Ultima giornata della prima fase di Champions League amara per la Juventus sconfitta in casa 2-0 dal Benfica, un ko che relega i bianconeri al 20° posto facendoli finire ai playoff nello slot con il Feyenoord potendo così affrontare una tra PSV e Milan. Nel post-partita Manuel Locatelli si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il duro momento che sta vivendo la squadra: "Siamo partiti un po' bloccati, abbiamo faticato nell'andarli a prendere e nel gestire la palla. Hanno fatto meglio di noi, in questo momento bisogna lavorare in silenzio e pedalare ogni giorno insieme. In un momento così devono uscire gli uomini, non tanto i giocatori".