Questa Juve non può arrivare quarta: così si rischia di finire male

Questa Juve non può arrivare quarta

La situazione è, insomma, pericolosa. Se nessuno ha chiesto alla prima Juventus di Motta di vincere lo scudetto, nessuno ha neppure chiesto di arrivare in finale di Champions League, ma il quarto posto e gli ottavi di finale erano, nei piani di inizio stagione, una sorta di linea del Piave da difendere in tutti i modi. Per questa Juventus, quella degli ultimi due mesi, né gli ottavi, né il quarto posto sono obiettivi raggiungibili. Sia per un mero calcolo aritmetico (con il ritmo delle ultime dieci gare, Motta farebbe 21 punti, raggiungendo quota 58, buona, forse, per una qualificazione in Conference, ma non è detto), sia per un’analisi qualitativa delle partite. Negare questo problema non farebbe che ingigantirlo ed è quindi urgente che la Juventus, intesa come proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori prendano coscienza di essere sull’orlo di un fallimento stagionale che provocherebbe ingenti danni economici e un disastro emotivo in una tifoseria già frustrata da quattro anni ricchi di delusioni e avari di gioie.