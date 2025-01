Capello brutale: "Motta, ma che pretendi? Juve con paura di disubbidire"  

Boban analizza il Milan e stronca Morata

“Dal Milan non sai mai cosa aspettarti. Purtroppo c’è discontinuità, poco equilibrio, una squadra creata non idealmente per essere dolci, si vedono tutte queste lacune. Hanno cambiato l’allenatore, ci sono drammi continui: è una stagione travagliata e inconsistente. Detto ciò, tatticamente non è stato male ma ha creato poco, sempre con i soliti Fofana e Pulisic e con Leao a intermittenza. Dovevano vincere, però a me sono piaciuti più a Zagabria che contro il Parma, dove non si è capito nulla". Poi ha proseguito parlando di alcuni singoli: “Leao è una punta esterna, deve giocare largo in fascia e non spostato in mezzo per alzare Hernandez, che quando gioca davanti non capisce niente. Theo deve partire da dietro per fare male agli avversari". Poi su Morata centravanti: "Da punta è inesistente: spiace per il ragazzo, ma quando gioca prima punta è impalpabile”.