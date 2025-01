"La Juve sono i tifosi": Danilo, omaggio dello Stadium tra striscioni e cori

"La Juventus sono i tifosi". Con questa frase Danilo ha voluto la salutare la gente che lo ha sempre acclamato e sostenuto, prima della partenza per il Brasile. Il difensore è stato messo alla porta con troppa facilità dalla scoietà e in un modo difficile da comprendere, soprattutto quando si parla di un capitano e di un leader all'interno dello spogliatoio. La scelta, però, ormai è stata fatta e anche il brasiliano ha fatto la sua: niente Napoli , ma ha deciso di tornare a casa, al Flamengo . Intanto, però, all'Allianz i tifosi bianconeri hanno voluto omaggiarlo durante la gara con il Benfica .

Juve, il saluto dei tifosi a Danilo

Visto che Danilo non ha potuto salutare sul campo i suoi tifosi, l'ha fatto parlando davanti alle telecamere. Dall'altra parte anche i sostenitori bianconeri hanno deciso di salutarlo con uno striscione all'inizio della partita di Champions League contro i portoghesi. All'Allianz, infatti, è apparaso un messaggio per il brasiliano: "La Juventus sono i tifosi. Grazie di tutto Danilo". Hanno ripreso le sue parole e l'hanno ringraziato in questo modo, perché ha capito che l'anima del club sono proprio loro.

Ma non è stato l'unico. Infatti, in un'altra parte dello stadio ne è uscito un altro. "In un mondo senza più valori, salviamo capitan Danilo con tutti gli onori" hanno scritto. In cinque anni e mezzo si è calato nella realtà Juve, ne ha assorbito il dna, ne ha capito l'importanza e ha cercato di tramandarla, quasi come un padre fa con i propri figli, a tutti i compagni più giovani passati affianco a lui nello spogliatoio. Un esempio per tutti quanti.