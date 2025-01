Clamoroso Juventus Women: Arianna Caruso verso il Bayern Monaco, i dettagli

Clamoroso in casa Juventus Women : in queste ore potrebbe perfezionarsi il passaggio di Arianna Caruso , a cui a inizio stagione è stata consegnata la fascia di capitano, al Bayern Monaco . Alla luce della volontà della ragazza di trasferirsi, le parti stanno trattando per trovare un accordo che soddisfi entrambe.

Bayern-Caruso, la trattativa con la bandiera Juve

Alla Juventus sin dal giorno zero, nell’estate 2017, nonostante la sua giovane età (classe 1999) è presto diventata uno dei punti fermi di questa squadra con cui ha vinto 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe: la fascia di capitano, in caso di assenza di Gama (attualmente ferma per infortunio) è stata un attestato anche di fronte al fatto che Caruso è la giocatrice che vanta il maggior numero di presenze con la maglia bianconera. La centrocampista di origini romane aveva rinnovato ad aprile il contratto con la Juventus fino al 2026, ma nelle ultime ore una repentina serie di eventi ha fatto sì che si aprisse questa trattativa e questa opportunità per lei: un’esperienza all’estero da sfruttare anche in ottica Europeo 2025, di cui certamente vorrà essere protagonista.