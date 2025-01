Mercato, Juve su un giovanissimo! Ultime su Cambiaso-City e Fagioli-Fiorentina

La Juve sta sbandando, tra sconfitte e squadra confusa in campo. Il mercato sta accelerando e le prossime 48 ore potrebbero essere caldissime per la squadra bianconera. Innanzitutto Cambiaso: il City sta parlando con la Juve, ma sta anche facendo i calcoli con il fairplay finanziario della Premier. Le ultime notizie che trapelano dalla trattativa sembrano portare a un accordo, non subito però, ma a giugno. A meno che con qualche cessione oculata, il City non faccia spazio nel bilancio per un acquisto a gennaio. Cambiaso quindi è sospeso e sospende l'acquisto del secondo centrale. L'infortunio di Kalulu ha fatto capire a Giuntoli che solo Veiga non è sufficiente, ma un conto è andare a cercare un centrale con i soldi di Cambiaso (la richiesta della Juve è sempre 70 milioni), un altro è cercare un prestito.