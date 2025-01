"Renato Veiga ricorda Desailly. Ecco perché può fare grandi cose alla Juve"

Cosa può dare Renato Veiga alla Juve

Come lo vede alla Juventus? "Direi molto bene. È un profilo interessante, importante. A Torino dovrebbe giocare difensore centrale, sento dire. Può fare grandi cose anche in quel ruolo mentre è meno portato per giocare come laterale sinistro o come quinto di sinistra: all’occorrenza può farlo ma non è la sua mansione ideale. In bianconero può giocare come centrale nella difesa a quattro oppure davanti alla difesa a tre. È un equilibratore".