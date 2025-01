Arthur, futuro in Liga: Santos superato, la situazione

Non in entrata, la Juventus sta lavorando anche alle uscite. Oltre a Danilo , tornato in Brasile, c'è anche Arthur che potrebbe a breve lasciare Torino. Entro il 3 febbraio dovrebbe essere tutto definito per la sua cessione, anche se nelle ultime ore sono emerse alcune novità per quanto riguarda il suo futuro. Sembrava imminente e, quasi deciso, il suo passaggio al Santos , in Brasile, ma nelle ultime ore si è fatto vivo il Girona . Il club bianconero vuole piazzarlo in qualche modo per liberarsi di un ingaggio importante: guadagna 5 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2026 e se riuscisse a collocare il classe 1996 per i prossimi 6 mesi ne risparmierebbe 3-4 lordi.

Arthur, mercato-Juve: la situazione

Fuori dal rpogetto, Arthur è alla ricerca di una nuova sistemazione per ritornare in campo. In questi mesi si è allenato a parte per mantenere in parte la condizione fisica e atletica. Gli manca ovviamente il ritmo partita, ma la base comunque è buona. Oltre al possibile ritorno in Brasile, c'è anche l'interesse concreto del Girona. La formazione spagnola, eliminata dalla Champions League con appena 3 punti, cerca un rinforzo importante sulla linea mediana e il brasiliano conosce molto bene il campionato avendoci giocato con il Barcellona. L'obiettivo è quello di andare a giocare e per la Juventus di liberarsi del suo contratto. La squadra spagnola nelle scorse ore si è rifatta sotto e offre ai bianconeri una copertura maggiore del suo ingaggio e dunque un vantaggio positivo per la Vecchia Signora. La trattativa sembra ben avviata e dovrebbe esserci l'accordo per il prestito senza l'obbligo di riscatto, dunque a giugno dovrebbe fare ritorno in bianconero.