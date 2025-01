Danilo: "Juve, persa identità e famiglia! Ho sofferto, fuori per motivi non calcistici"

"Ho costruito una storia meravigliosa con i tifosi - ha sottolineato Danilo -, i giocatori e la città, dove sono stato molto felice per cinque anni e mezzo. Farò il tifo per la squadra per tutto il resto della mia vita". A chiudere l'ex bianconero ha parlato di un altro aspetto importante: "La Juve è sempre stata famiglia, affidarsi l'uno dell'altro, curare i dettagli e, soprattutto, ha sempre salvaguardato l'aspetto umano. Questo si è un po’ smarrito negli ultimi sei mesi e credo che gli ultimi risultati ed eventi siano dovuti in gran parte alla perdita di questa identità. Se al più presto si tornerà su questa strada, i risultati torneranno".

Flamengo, condizione e leader

Danilo ha anche parlato del suo momento, della condizione: "Mi considero ancora molto forte fisicamente e mentalmente, se non fosse stato così non sarei venuto, non sono qui per non incidere. Non sono al top della forma perché non gioco da un po', ma in questo momento l'esperienza e l'entusiasmo mi aiutano molto. Non vedo l'ora di giocare". Parole da leader perché il brasiliano è tornato in Brasile perché vuole continuare a lotttare per vincere e portare più in alto possibile la squadra. Inoltre, la sua intenzione è quella di tenersi stretta la nazionale e per essere convocato dalla Selecao ha bisogno di continuità nel giocare.