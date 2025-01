Playoff Champions, calendario e date Juve: quando e dove si gioca

La Juve contro il Psv

Arriva il verdetto dall'urna di Nyon, sarà Juventus-Psv il playoff di Champions League per accedere agli ottavi di finale. Per i bianconeri di Thiago Motta sfida agli olandesi di Bosz già affrontati nel match di esordio della fase a girone unico. All'Allianz finì 3-1 per la Vecchia Signora in un match dominato con le reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Sarà invece tutto diverso ai playoff, con la Juventus che arriva alla sfida dal 20° posto, ben 7 posizioni dietro al Psv qualificatosi come tredicesima. Una sfida prestigiosa che mette in palio un posto tra le migliori 16 della competizione dove poi ci sarà da capire nel prossimo sorteggio del 21 febbraio chi sarà l'avversaria tra Inter e Arsenal. In caso di qualificaizone per la Juve potrebbe esserci un possibile derby d'Italia oppure la sfida ai Gunners di Arteta.

Juve-Psv, quando e dove si gioca

11-12 febbraio: andata a Torino

18-19 febbraio: ritorno a Eindhoven