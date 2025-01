Juve, testa all'Empoli: squadra di nuovo in campo. Ecco quando parla Motta

Archiviare e ripartire immediatamente. Questi i comandamenti dalle parti della Continassa per i giocatori della Juventus, reduci da due sconfitte consecutive. Dopo Napoli e Benfica i bianconeri ospitano l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino nel lunch match di domenica alle ore 12:30. La squadra, dopo l'impegno infrasettimanale in Champions League, è tornata in campo questa mattina per iniziare la preparazione alla gara contro i toscani: nel menù del lavoro di oggi, dopo il riscaldamento, esercitazioni dedicate al possesso palla. Per chi è stato meno impegnato mercoledì, conclusione dell’allenamento con una seduta atletica.