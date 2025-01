Juve, fatta per Arthur al Girona: i dettagli del trasferimento

Arthur-Juve, un amore mai nato

Il feeling tra la Juventus e Arthur non è mai sbocciato. Il peso del suo cartellino ha inciso e non ha atteso le aspettative rispetto al poco visto in campo. Pirlo inizialmente ha puntato su di lui come mediano, poi gli infortuni ne hanno frenato la crescita. Con Allegri invece ha perso la titolarità nel centrocampo a tre e a fine anno ha provato a riprendere la forma, accettando il prestito al Liverpool. Ma in Premier League non è riuscito a stare ai ritmi inglesi ed è stato messo ai margini della società. La stagione successiva alla Fiorentina ha ritrovato fiducia con Italiano che lo ha messo al centro del suo gioco, ma poi i vari acciacchi e l'incostanza hanno convinto la viola a non riscattarlo. Tornato alla Vecchia Signora dopo il prestito, è stato subito accompagnato alla porta. In bianconero ha collezionato 63 presenze e ha segnato solo un gol tra tutte le competizioni. Troppo poco.