Juve, Kolo Muani per forza. Da Cambiaso a Savona: è emergenza difesa

Passo dopo passo, partita dopo partita. Sembrano frasi fatte, ma non c’è altra strada per Thiago Motta. L’ha ribadito pure ieri, quando con i suoi ragazzi ha inaugurato le poche ore di lavoro che separano la Juventus dalla sfida di domenica contro l’Empoli. Due elementi, al centro del frullatore di pensieri dell’italobrasiliano: c’è da risolvere l’emergenza - forte - in difesa, e poi c’è da capire il tono della reazione dei calciatori, apparsi spaesati e in difficoltà contro il Benfica e in generale reduci da un unicum in questa stagione. Cioè: non erano mai arrivati due ko di fila tra tutte le competizioni. C’è sempre una prima volta, c’è spesso tra le cose negative, in un’annata in cui i giocatori della Juventus stanno riscoprendo l’enorme pressione di dover funzionare, di non potersi fermare neanche un attimo a riposare.