Mendes, blitz da Giuntoli: Juve, offerto Gonçalo Ramos! Rebus difesa, le novità

Il mercato della Juve

La Juve, dopo l’arrivo di Kolo Muani, è coperta in attacco ma è ovvio che si debba tenere pronta nel caso di una improvvisa accelerazione di qualche club per Vlahovic e, comunque, in prospettiva estiva se non si dovesse arrivare a un (sempre più improbabile) rinnovo con il serbo. E Ramos, considerate l’età e il profilo tecnico, è sicuramente un elemento che piace alla Juventus. A cavallo tra attualità e futuro, invece, la chiacchierata intorno a Conceiçao che i bianconeri vogliono riscattare pagando la clausola di 30 milioni al Porto, con la sola garanzia offerta però dall’accordo verbale con lo stesso Mendes. Quanto alla vera emergenza in difesa, come anticipato si è complicata la pista Danso perché la Juventus non ha trovato l’accordo con il Lens sulla formula e vede avanzare decisamente la concorrenza del Rennes. Così i bianconeri, che comunque confidano ancora sulla volontà del giocatore che vuole trasferirsi a Torino, si guardano attorno per cercare un difensore esperto e pronto, con le figure di Kelly e di Todibo che restano centrali pur con lo stesso problema da superare: le resistenze rispettivamente del Newcastle e della coppia West Ham-Nizza.

Tutte le possibili operazioni

I collaboratori di Giuntoli e i vari mediatori impegnati nelle trattative stanno portando avanti opera di convincimento perché si aprano gli spiragli sulla formula del prestito, oneroso ma senza obblighi di riscatto. Altro discorso, anche per la difesa, quello che riguarda gli acquisti di prospettiva con Giuntoli che tiene d’occhio i tre profili seguiti da tempo: il georgiano Saba Goglichidze dell’Empoli (dove piacciono anche Ismajili, ma l’Empoli non se ne piva a gennaio vista la sua importanza in chiave salvezza, e il centrocampista Anjorin), Diego Coppola del Verona e Thomas Kristensen per cui l’Udinese ha già avanzato una richiesta di 20 milioni. A margine della trattativa per Fagioli alla Fiorentina, poi il dt bianconero ha chiesto informazioni per Pietro Comuzzo su cui sta lavorando duramente il Napoli, bloccato però dalla richiesta di Commisso che non vuole scendere sotto i 40 milioni. Questioni di assonanze... Infine resta da monitorare la situazione di Andrea Cambiaso, ancora fermo per il problema alla caviglia, per il quale si aspetta l’eventuale offerta del Manchester City. Più si avvicina il 3 febbraio, però, le possibilità che il difensore azzurro possa partire si assottigliano sempre di più.

