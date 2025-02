Arthur, è solo un arrivederci: il risparmio e il perché dell’operazione Juve

Telenovela conclusa. Arthur Melo dopo settimane al centro delle trattative ha trovato, finalmente, la sua nuova squadra: il regista brasiliano riparte, infatti, dalla Liga spagnola e precisamente dal Girona. Nel tardo pomeriggio di ieri è sbarcato in Catalogna dopo il via libera della Juventus al prestito del centrocampista. Operazione conclusa con la formula del prestito secco e ingaggio in parte pagato dalla società bianconera, che comunque risparmierà qualche milioncino dalla partenza di quello che, di fatto, era ormai diventato un separato in casa. Thiago Motta, infatti, non l’ha mai convocato per alcun impegno ufficiale, nonostante il classe 1996 fosse stato inserito nella lista Champions. Più che un addio si tratta di un arrivederci per 6 mesi. Il trasferimento in Catalogna comunque permetterà ad Arthur di tornare a giocare con continuità, rimettendosi in mostra dopo mesi da spettatore.