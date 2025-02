Chi insegna la Juve ai nuovi juventini? Il mercato avanza e il problema resta

Non è un problema da poco

Questo non è un piccolo problema per la nuova Juventus. Perché se manca un difensore centrale si può trovare un bravo difensore centrale sul mercato e ingaggiarlo. Ma qualcuno che insegni lo juventinismo non lo trovi facilmente e, soprattutto, non lo trovi se dal mercato arrivano solo giovani o comunque giocatori sotto i 27/28 anni. Non è un invito a invecchiare la squadra, invertendo la rotta del progetto, ma un invito a riflettere se, nello smontare il vecchio per rimontare il nuovo, non si sono buttati via troppi pezzi, non si è rinunciato a qualcosa, sottovalutandone l’importanza dell’esperienza. Ogni club, anzi ogni grande club ha dei custodi della fede, che hanno l’onore di tramandarla e l’onere di difenderla. Servono in ogni posizione, dal campo alla sede, servono per mantenere viva l’anima del club, perché hanno quella forza che fa loro compiere un sacrificio in più senza che questo pesi, in campo come in ufficio. Dopodomani finisce il mercato. La Juventus si ritroverà con un centravanti, un esterno e due centrali difensivi in più. Motta avrà più scelte e qualità a disposizione. Ma rimarrà il problema di far capire ai nuovi e ai nuovissimi cos’è la Juventus e cosa si fa quando si è della Juventus. E di certo non aiuta una tifoseria sempre più catastrofista che, vittima dell’indigestione epocale dei nove scudetti di fila, litiga, pontifica e cerca un nuovo capro espiatorio ogni giorno, pronta a rimpiangerlo il giorno dopo. E a chi viene in mente il nome di Allegri, leggendo quest’ultima frase, vale la pena ricordare quanto i tifosi criticassero Beppe Marotta. La Juventus è difficile anche per questo, ma la ricostruzione del sogno deve ripartire dal senso della Juventus. Da qualche parte, alla Continassa, sul campo e sulle tribune dello Stadium, in sede, ne deve essere rimasto un po’: urge rimetterlo in circolo.