Picerno-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Dove vedere Picerno-Juve Next Gen

La sfida tra AZ Picerno e Juventus Next Gen, valida per la 25ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go. In alternativa potrete seguire la diretta testuale su Tuttosport. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 15.00 al "Donato Curcio".

Picerno-Juve Next Gen, le probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra; Maselli, Franco; Energe, Volpicelli, Petito; Bernardotto. Allenatore: Tomei.

JUVENTUS NEXT GEN (4-4-2): Daffara; Mulazzi, Scaglia F., Gil, Turicchia; Comenencia, Faticanti, Macca, Cudrig; Guerra (C), Afena-Gyan. Allenatore: Brambilla.

ARBITRO: Domenico Mirabella, assistito da Giacomo Bianchi e Andrea Rizzello, con Giacomo Pasquetto in qualità di quarto ufficiale.

