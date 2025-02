Juve-Empoli, esordi allo Stadium e la scelta su Cambiaso: i convocati di Motta© .

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la sfida della sua Juve in casa contro l'Empoli nel 22° turno di Serie A. Dopo due sconfitte di fila, tra campionato e Champions League, i bianconeri cercano il riscatto e vogliono tornare al successo. Assente nella lista dei convocati Cambiaso, come i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal. Prima chiamata, invece, per Renato Veiga. Presenti anche Kolo Muani e Alberto Costa.