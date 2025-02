Motta e l'obbligo di rilancio Juve: i 4 punti da raggiungere subito

TORINO - L’Empoli rappresenta l’avversario ideale per una riscossa, almeno a farsi guidare dai numeri che raccontano come l’Empoli abbia conquistato solo due punti nelle ultime sette partite da inizio anno. Ma questa valutazione è il classico specchietto per allodole perché il vero e più insidioso nemico della Juventus è la Juventus stessa: per le proprie insicurezze, per gli alti e bassi. E, in definitiva, per l’ambiente di sfiducia che opprime lo Stadium che ha salutato l’ultima prestazione contro il Benfica, seconda sconfitta bianconera in tre giorni, con fischi e contestazione. Motta lo sa benissimo e sa altrettanto bene che proprio da qui si deve partire per cercare la svolta: «Vorrei che l’ambiente fosse diverso. Per essere una squadra più forte, vorrei che fosse diverso. Ma fa parte del gioco: siamo consapevoli che gli ultimi risultati non sono buoni. Noi, staff e società, siamo i primi a impegnarsi al massimo per avere il risultato migliore che è la vittoria: abbiamo un’opportunità per giocare una grande partita, per arrivare alla vittoria e per essere soddisfatti del lavoro fatto».