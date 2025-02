Locatelli: "Torniamo a essere uomini". Chiellini: "Tifosi siano uniti"

Imperativo reagire: è questo il messaggio lanciato in casa Juve dal tecnico Thiago Motta e dal capitano Manuel Locatelli , a pochi minuti dall'inizio della sfida dei bianconeri contro l' Empoli . All'Allianz Stadium la squadra bianconera proverà a voltare pagina dopo le due sconfitte consecutive con Napoli in campionato e Benfica in Champions League. Dalla competizione europea a quella... mondiale. Esposto oggi all'Allianz Stadium il trofeo del Mondiale per Club che si giocherà questa estate e a cui parteciperà anche la Juve: della manifestazione continentale ne ha parlato l'Head of Football Institutional Relations bianconero, Giorgio Chiellini .

Juve, carica Locatelli: "Qui si vedono gli uomini"

Locatelli si è espresso così ai microfoni di Dazn sul momento Juve: “L’ho detto anche l’altra sera, chiaro che non è un momento semplice, ma in queste partite si vedono gli uomini. Oggi, al di là di come giochiamo, bisogna portare a casa la partita. Serve un cambiamento dal punto di vista dell’atteggiamento: bisogna tornare a essere uomini, umili, correre, essere convinti in tutto quello che facciamo”.

In merito al ruolo che i 'veterani' del gruppo devono avere: “I leader devono portare l’esempio, noi che siamo qui da più tempo dobbiamo portare l’esperienza a un gruppo giovane, e che è un gruppo giovane va sottolineato. Bisogna dare l’esempio, il massimo tutti i giorni”. Sulla fase che sta vivendo la Juve: “Siamo in una fase di ricostruzione, è un percorso che stiamo facendo e che deve essere fatto nel più breve tempo possibile, sappiamo che qui di tempo non ce n’è. Dobbiamo riportare la gente ad avere entusiasmo, e questo dipende solo da noi e da quello che facciamo in campo”.