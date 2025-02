De Sciglio e il gol alla Juve: perché doveva essere annullato

La più classica della legge degli ex si è abbattuta sulla Juventus . Sono bastati solo quattro minuti a Mattia De Sciglio per siglare il gol del vantaggio dell'Empoli . Una rete maturata da calcio d'angolo, con l'ex bianconero bravo a sfruttare una palla vagante. La rete degli ospiti è però viziata dal fuorigioco di un giocatore toscano , posizionato tra la linea di tiro e Di Gregorio . Circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto indurre il direttore di gara ad annullare il gol.

Juve-Empoli, gol di De Sciglio da annullare: ecco perché

Andiamo per ordine: calcio d'angolo per l'Empoli, la palla viene battuta a mezza altezza al centro dell'area. Nessuno la impatta, fino a quando non rimbalza davanti a Mattia De Sciglio che di testa la spinge verso la porta, battendo Di Gregorio. A circa un metro dall'estremo difensore della Juventus è però posizionato un giocatore dell'Empoli, in evidente posizione di fuorigioco, e che non permette al portiere della Juve di vedere quando parte la palla. Il posizionamento del giocatore, dunque, ostruisce la "linea di visione" e si tratta di una chiarissima ostruzione che avrebbe dovuto portare all'annullamento della rete.

