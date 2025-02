Yildiz: "Ci ho pensato tutta la partita". E Kolo se lo gode: "Fortissimo"

Yildiz: "Avevo deciso di fare la ruleta"

Autore di una splendida ruleta in occasione del gol del 2-1, l'attaccante turco ha dichiarato a sorpresa di avere avuto in mente il gesto tecnico fin da inizio gara: "È stato divertente. Volevo farla, era un’opzione perfetta, ce l’avevo in testa per tutta la partita. Durante la gara penso a quello che posso fare, mi piaceva e l’ho fatta. Voglio solo aiutare la squadra. Provo a dare sempre il meglio, non penso di essere leader".