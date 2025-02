Il trofeo del Mondiale per Club allo Stadium. Chiellini: «Un onore per la Juventus»

TORINO - “Take it to the world” è il motto del Trophy Tour del Mondiale per Club Fifa 2025 e questa settimana è stata la Juventus la prima squadra italiana a portare il nuovo premio in Italia. Attesissimo dai tifosi di calcio di tutto il mondo, dopo aver conquistato Lisbona, Madrid, Manchester e Porto, è stata la volta anche di Torino. Svelato in anteprima dal club bianconero sabato sera, in occasione di una serata esclusiva, centinaia di tifosi hanno potuto ammirare l’ambito trofeo domenica mattina, quando è stato esposto nell'atrio dell'Allianz Stadium.