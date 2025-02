Vlahovic cuore Juve: cita Boniperti, scatena i tifosi e...Chiesa

"Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" : Vlahovic ha citato il motto storico di Boniperti per festeggiare la vittoria della Juventus contro l'Empoli. Il serbo è partito dalla panchina, ma ha trovato il gol nel finale, entrando con voglia di incidere e dare un messaggio. Lo ha fatto con una bella rete e un'esultanza che mostra tutto il suo attaccamento alla maglia. La punta serba ha prima reagito in modo molto zen, scaricando tutta la tensione e poi di fronte ai tifosi quasi da direttore d'orchestra, ha trasformato i fischi in applausi. Poi ha anche mimato un gesto quasi sentimentale, strappandosi il cuore e dandolo ai supporters.

Vlahovic, cuore e grinta per i tifosi

Tutte queste emozioni dimostrate in campo, Vlahovic le ha poi riproposte anche sui suoi social. Tre scatti che hanno scatenato anche la reazione dei compagni di squadra come Thuram e qualche ex. In particolare Chiesa, Di Maria e Danilo che hanno commentato con un cuore, come quello che la punta ha regalato ai suoi tifosi. Un bel pomeriggio per i bianconeri e anche per Thiago Motta che aveva pronosticato la rete di Dusan prima di mandarlo in campo. Ora l'allenatore può godersi più alternative, grazie all'arrivo di Kolo Muani. Il francese ha realizzato il terzo gol in due partite, Vlahovic lo ha ritrovato dopo oltre un mese (l'ultimo in Coppa Italia contro il Cagliari il 17 dicembre). Ma i tifosi hanno apprezzato soprattutto la sua voglio di incidere: "Ti difenderò sempre perché ci metti cuore e grinta, uno di noi" ha scritto un utente, oppure altri messaggi più diretti: "Juventino vero". Sicuramente è rientrato a casa più sereno e ora toccherà all'allenatore della Vecchia Signora trovare la soluzione migliore per accontentare tutti.

