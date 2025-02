Pagelle Juve: Yildiz talento infinito, Veiga convince, McKennie stecca

Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, gol dell'ex De Sciglio dopo soli 4 minuti, la Juventus vince in rimonta contro l'Empoli e conquista tre punti preziosi per la classifica. Doppietta di Kolo Muani, già a quota tre reti in sole due partite, poi il ritorno al gol di Dusan Vlahovic e Chico Conceicao che firma il poker: una partita da montagne russe quella della squadra di Motta che è riuscita a ribaltare il risultato con carattere e determinazione. Ora testa alla trasferta contro il Como, sfida in programma per venerdì 7 febbraio e poi si torna di nuovo a pensare alla Champions. martedì 11 c'è la sfida contro il Psv.