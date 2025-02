Questa è la Juve che piace al tifoso medio: gli errori e le cose buone

Gli è riconoscente per gli scudetti, per aver gestito una delle fasi più difficili della storia bianconera, per aver vinto l’ultima Coppa Italia, ne ha apprezzato le qualità che superano senza dubbio i difetti e considera le tante delusioni del secondo triennio sufficienti per l’esonero, ma non per una dannatio memoriae. Lo juventino medio non adora Thiago Motta, né lo osteggia a prescindere, come non osteggia un gioco più offensivo in virtù di una tradizione (inesistente, peraltro) di un gioco più co ncreto e speculativo. Lo juventino medio tifa per la Juventus, non per chi la allena. Lo juventino medio non ha mai amato un giocatore più del club, nemmeno quando i giocatori erano

. Lo juventino medio ama la Juventus, anzi un’idea di Juventus, squadra che combatte fino alla fine; che è un gruppo unitissimo senza prime donne; che ha dirigenti e allenatori sobri ma duri nella comunicazione e che... batte l’Empoli in casa. In fondo è semplice. Ma le cose più semplici sono sempre le più difficili da fare bene.