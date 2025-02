Fagioli, il Marsiglia accelera: la nuova offerta alla Juve

Mancano poche ore alla fine del calciomercato e la Juventus sta cercando di completare tutte le operazioni, anche quelle in uscita. In cima alla lista c'è il nome di Fagioli, che è ormai fuori dalle rotazioni di Thiago Motta. A spingere per il centrocampista è il Marsiglia di De Zerbi, che in questo momento ha superato anche la concorrenza della Fiorentina. Il club francese, stando a Sky Sport, ha inviato una nuova proposta alla Vecchia Signora per cercare di arrivare alla fumata bianca della trattativa.