Con la Juve in finale di Champions, ora ritrova Morata: ve lo ricordate?

Ultimi giorni di mercato importanti per alcuni calciatori ex Juve. E' infatti ormai stato ufficializzato il passaggio di Alvaro Morata al Galatasaray, che lascia il Milan dopo soli sei mesi. Un'esperienza in Turchia in cui l'attaccante spagnolo ritroverà proprio un suo vecchio compagno di squadra in bianconero. I due hanno infatti giocato insieme nella stagione 2015/16, conquistando uno scudetto ed una Coppa Italia. Nell'anno successivo si sono invece affrontati nella finale di Champions League di Cardiff, terminata con la vittoria per 4-1 del Real Madrid. Avete capito di chi si tratta?