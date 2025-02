Kolo Muani, il futuro sarà Juve? La possibile soluzione Giuntoli. E Osimhen…

Vlahovic e il rinnovo con la Juve: il punto

Le possibilità di un replay della situazione di Federico Chiesa nella scorsa estate sono molto alte, anche perché le trattative per il rinnovo sono finora naufragate nonostante vari incontri tra la dirigenza juventina e Darko Ristic, l’agente del giocatore. Nel calcio non è detta l’ultima parola fino all’ultimo, dunque la situazione può cambiare e un disgelo sul rinnovo è sempre possibile, ma le distanze sembrano talmente grandi da risultare, ora come ora, incolmabili: l’addio pare inesorabile, per evitare di perderlo a parametro zero l’anno successivo e a quel punto la Juventus cercherà di ottimizzare il più possibile la cessione del bomber serbo. Ecco perché la rigenerazione di Vlahovic da parte di Thiago Motta è ancora più importante nei prossimi mesi: servirà anche a dare una mano a Giuntoli per un’operazione in uscita non semplice. Ecco qui che entra in scena Vlahovic (seguito anche dal Barcellona) come carta da offrire al Psg per arrivare a Kolo Muani: al momento siamo nel campo delle ipotesi di lavoro, ma è una pista da seguire per i prossimi mesi. Così come saranno da seguire con massima attenzione altri nomi per il dopo Vlahovic, da un altro elemento del Psg come Gonçalo Ramos fino a Victor Osimhen, pallino di Giuntoli per ovvie ragioni.